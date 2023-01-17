Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 53%

Количество зарегистрированных в РФ за вторую неделю 2023 года случаев гриппа и ОРВИ на 53% больше в сравнении с предыдущей. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора .

"За вторую неделю 2023 года на территории РФ зарегистрировано почти 893 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 53% больше по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре объяснили рост числа зарегистрированных случаев "возобновлением активности населения и увеличением обращений за медицинской помощью после праздников". В структуре циркулирующих респираторных вирусов по-прежнему преобладают вирусы гриппа (почти 76%). Самый распространенный из них - А (H1N1) 2009 или так называемый свиной грипп, но растет и доля вируса гриппа B, сказали в ведомстве. Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии доминируют РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы.