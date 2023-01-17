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48 минут назад

Названы самые курящие регионы России

Никита Бородкин

Список самых курящих регионов России в 2022 году возглавили Магаданская область, Камчатский край и Нижегородская область — их жители купили больше всего пачек сигарет из расчета на одного человека. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на данные оператора системы маркировки «Честный знак» — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Названы самые курящие регионы России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в Магаданской области на 1000 взрослых жителей в 2022 году было приобретено 132,7 тыс. пачек сигарет. На Камчатке немногим меньше — 118,9 тыс. на 1000 взрослых жителей. Далее идут Нижегородская область (118 тыс.), Сахалин (108,1 тыс.), Ямало-Ненецкий АО (102,3 тыс.). Также в десятку вошли Коми (95,7 тыс.), Мурманская область (93,6 тыс.), Карелия (92,3 тыс.), Ненецкий автономный округ (86,2 тыс.) и Санкт-Петербург (82,3 тыс.).

Папиросы оказались наиболее популярны в Магаданской области — на 1000 жителей в 2022 году пришлось 707,1 пачек. Второе место занимает Камчатский край, третье — Еврейская автономная область, Сигариллы чаще покупают в Крыму, Сахе, Севастополе, Хакасии и Нижегородской области. В Санкт-Петербурге чаще всего приобретали табак для самокруток, табачные смеси для кальянов и кретек, а в Москве жители выбирают трубки и сигары.

Россияне стали тратить больше на сладости, алкоголь и курение

Жевательный табак оказался наиболее популярен в Тюменской области. Нюхательный чаще всего покупают в Магаданской области. Смеси для кальянов без табака пользуются наибольшим спросом в Белгородской области.

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