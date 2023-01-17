В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
22 минуты назад

В РАН высказались об отсрочках от мобилизации для ученых

Lenta.ruиещё 7

Идея отсрочки от мобилизации для ученых правильная, но только в случае, если они действительно задействованы в научной деятельности, считает генетик, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук Евгений Лильин. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал сообщения о том, что юристы Госдумы не одобрили соответствующую поправку.

В РАН высказались об отсрочках от мобилизации для ученых
Фото: Александр Коряков / КоммерсантъАлександр Коряков / Коммерсантъ

«В 1942 году товарищ Иосиф Сталин приказал вернуть ученых на их рабочие места, потому что понял, что там они принесут значительно больше пользы, чем находясь с винтовкой на фронтах. Но возвращались на места те, кто умел работать и у кого были идеи, и кто мог возглавить, например, военную промышленность и так далее. А сейчас кого мы вернем на эти места?» — высказался Лильин.

Ранее юристы Госдумы не одобрили идею освободить от призыва в рамках частичной мобилизации граждан, имеющих степень доктора или кандидата наук. Перед первым чтением законопроект будет рассмотрен комитетом Госдумы по обороне.

Законопроект об освобождении от частичной мобилизации россиян, имеющих ученую степень, был внесен в Госдуму 16 декабря прошлого года. В документе отмечается, что право об отсрочке не будет распространяться на ситуацию проведения полной мобилизации.

Общество,РАН,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители