В РАН высказались об отсрочках от мобилизации для ученых

«В 1942 году товарищ Иосиф Сталин приказал вернуть ученых на их рабочие места, потому что понял, что там они принесут значительно больше пользы, чем находясь с винтовкой на фронтах. Но возвращались на места те, кто умел работать и у кого были идеи, и кто мог возглавить, например, военную промышленность и так далее. А сейчас кого мы вернем на эти места?» — высказался Лильин.