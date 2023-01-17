Обновленный курс по российской истории внедрят в вузы с 1 сентября

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский рассказал, что новый курс российской истории будет внедрен в вузах с 1 сентября этого года.

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"Обновленный курс российской истории для студентов неисторических специальностей – весь этот курс центрируется историей российской государственности, он с 1 сентября будет внедрен", – передает ТАСС его слова.

Ранее стало известно, что министерство направило в российские вузы учебную программу по основам военной подготовки для бакалавриата и специалитета, разработанную совместно с министерством обороны.

Программа предусматривает обучение разборке и сборке автомата АК-74, пулемета РПК-74 и пистолета Макарова, метанию ручных гранат, а также изучение положений общевоинских уставов ВС РФ и основ ведения современного боя.