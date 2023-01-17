В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
1 час назад

Актрису Чурикову похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с режиссером Меньшовым

Газета.Ruиещё 1

Народную артистку СССР Инну Чурикову, о смерти которой стало известно 14 января, похоронят рядом с режиссером Владимиром Меньшовым на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает РИА Новости.

17 января в Храме Христа Спасителя в Москве проходит прощание с артисткой. На поминальную службу прибыли деятели искусств, коллеги, друзья и близкие артистки. Десятки людей возложили цветы к ее гробу. Похороны также состоятся в этот день.

Актриса ушла из жизни в возрасте 79 лет 14 января. Она работала в «Ленкоме» с 1975 года. Фильмография Чуриковой насчитывает десятки картин, включая «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Васса» и «Ширли-мырли».

Президент России Владимир Путин назвал Чурикову ярким, талантливым, душевно щедрым человеком и отметил, что ее выступления в театре «Ленком» и в кино являются «образцом настоящего искусства, вдохновения, громадной самоотдачи».

Умерла Инна Чурикова

Ранее сообщалось, что наследниками покойной актрисы станут ее супруг, режиссер Глеб Панфилов, и сын, продюсер Иван Панфилов.

Общество,Видео,Иван Панфилов,Глеб Панфилов,Владимир Меньшов,Инна Чурикова,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители