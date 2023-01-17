Народную артистку СССР Инну Чурикову, о смерти которой стало известно 14 января, похоронят рядом с режиссером Владимиром Меньшовым на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает РИА Новости.

17 января в Храме Христа Спасителя в Москве проходит прощание с артисткой. На поминальную службу прибыли деятели искусств, коллеги, друзья и близкие артистки. Десятки людей возложили цветы к ее гробу. Похороны также состоятся в этот день.

Актриса ушла из жизни в возрасте 79 лет 14 января. Она работала в «Ленкоме» с 1975 года. Фильмография Чуриковой насчитывает десятки картин, включая «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Васса» и «Ширли-мырли».

Президент России Владимир Путин назвал Чурикову ярким, талантливым, душевно щедрым человеком и отметил, что ее выступления в театре «Ленком» и в кино являются «образцом настоящего искусства, вдохновения, громадной самоотдачи».