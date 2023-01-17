Россиян предупредили о надвигающейся на Сочи опасности

На горнолыжных курортах Сочи в Краснодарском крае прогнозируется сход лавин. О надвигающейся опасности на популярные российские курорты предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Ранее в январе российский турист, который вместе с товарищами отправился кататься на снегоходе в горы Хакасии, погиб под лавиной. Путешественники не смогли самостоятельно найти приятеля и откопать его из-под снега. Сообщить о трагедии спасателям и позвать их на помощь мужчинам удалось только вечером, так как в горах не было сигнала связи.