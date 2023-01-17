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1 час назад

Документы из "Госуслуг" теперь можно заверить и распечатать в МФЦ

Москва24иещё 5

Начиная с 17 января все документы "Госуслуг" можно распечатать и заверить в МФЦ в 75 российских регионах. Об этом информирует телеграм-канал портала.

Документы из "Госуслуг" теперь можно заверить и распечатать в МФЦ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"Распечатать электронный результат оказания услуги можно за одно посещение МФЦ. Такой документ имеет юридическую силу наравне с подлинником", – говорится в сообщении.

Для получения услуги следует обратиться к сотруднику многофункционального центра, назвать номер заявления и предъявить паспорт. ИП следует иметь при себе доверенность от организации. Услуга является бесплатной.

Узнать о том, есть в регионе учреждение, которое сможет заверить документ, можно через раздел "Заявления" в личном кабинете. На портале будет представлен полный перечень услуг.

Ранее сообщалось, что в приложении "Госуслуги Авто" стали доступны электронные водительские права. Инновация появилась благодаря совместной работе Минцифры и МВД. Через программу также можно найти цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства.

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