Документы из "Госуслуг" теперь можно заверить и распечатать в МФЦ

Начиная с 17 января все документы "Госуслуг" можно распечатать и заверить в МФЦ в 75 российских регионах. Об этом информирует телеграм-канал портала.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"Распечатать электронный результат оказания услуги можно за одно посещение МФЦ. Такой документ имеет юридическую силу наравне с подлинником", – говорится в сообщении.

Для получения услуги следует обратиться к сотруднику многофункционального центра, назвать номер заявления и предъявить паспорт. ИП следует иметь при себе доверенность от организации. Услуга является бесплатной.

Узнать о том, есть в регионе учреждение, которое сможет заверить документ, можно через раздел "Заявления" в личном кабинете. На портале будет представлен полный перечень услуг.