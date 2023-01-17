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55 минут назад

В Мариуполе 15 семей получили ключи от нового жилья

ТАСС

Ключи от новых квартир получили во вторник 15 семей из Мариуполя, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В Мариуполе 15 семей получили ключи от нового жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С получением квартир жителей поздравил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Я разделяю с вами те чувства, когда у вас сейчас появится новое жилье, когда у вас появится угол в новом доме, потому что к нам пришла Россия, к нам вернулась Россия, - обратился он к жителям. - Долгое время от Украины мы видели только снаряды, разрушения, а от России мы видим новое жилье, новые микрорайоны".

Пушилин также поблагодарил строителей, которые в сжатые сроки построили дома.

Общество,Денис Пушилин,
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