В Мариуполе 15 семей получили ключи от нового жилья

"Я разделяю с вами те чувства, когда у вас сейчас появится новое жилье, когда у вас появится угол в новом доме, потому что к нам пришла Россия, к нам вернулась Россия, - обратился он к жителям. - Долгое время от Украины мы видели только снаряды, разрушения, а от России мы видим новое жилье, новые микрорайоны".