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59 минут назад

Российские космонавты встретятся с посетителями Музея космонавтики

ТАСС

Новый цикл встреч "Герои нашего времени" начнется 22 января в Музее космонавтики в Москве. Его гостями станут российские космонавты, которые поделятся с посетителями музея историями о своих полетах, расскажут о выходах в открытый космос, сообщается во вторник на портале мэра Москвы.

Российские космонавты встретятся с посетителями Музея космонавтики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Первая встреча в Музее космонавтики пройдет 22 января. Ее гостем станет Герой России летчик-космонавт Сергей Авдеев - рекордсмен по пребыванию на станции "Мир". Он провел на орбите 747 суток, совершил три космических полета и восемь раз выходил в открытый космос. Посетители музея смогут пообщаться с космонавтом, получить его автограф и сфотографироваться с ним", - говорится в сообщении.

В ближайшие месяцы с посетителями также встретятся космонавты Владимир Джанибеков, Александр Лавейкин, Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков. Программа опубликована на сайте музея.

Музей космонавтики - один из крупнейших научно-технических музеев России. Сегодня это один из трех самых посещаемых музеев департамента культуры столицы. В восьми выставочных залах представлено более 100 тыс. экспонатов, среди которых образцы ракетно-космической техники, вещественные реликвии, документы, предметы филателии, нумизматики, декоративно-прикладного искусства, коллекции живописи и графики.

Общество,Иван Вагнер,Александр Лавейкин,Владимир Джанибеков,Сергей Авдеев,
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