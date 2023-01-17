Российские космонавты встретятся с посетителями Музея космонавтики

"Первая встреча в Музее космонавтики пройдет 22 января. Ее гостем станет Герой России летчик-космонавт Сергей Авдеев - рекордсмен по пребыванию на станции "Мир". Он провел на орбите 747 суток, совершил три космических полета и восемь раз выходил в открытый космос. Посетители музея смогут пообщаться с космонавтом, получить его автограф и сфотографироваться с ним", - говорится в сообщении.