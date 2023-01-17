Названы самые снежные города РФ по итогам праздников

По итогам прошедших новогодних праздников городами России, где выпало наибольшее количество снега, стали Уфа и Самара. Об этом сообщили аналитики «Яндекс Погоды», которые провели соответствующее исследование, пишут «Известия».

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Кроме того, одним из наиболее снежных городов России в новогодние праздники специалисты назвали Омск.

«В южных регионах оттепель способствовала таянию снега, поэтому его выпало совсем немного в таких городах, как Волгоград, Ростов-на-Дону и Воронеж. Интересно, что в Красноярске почти не было осадков в указанный период, что несвойственно для этого региона», — рассказал глава «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

Эксперт отметил, что в целом в новогодние праздники в России выпало достаточно большое количество осадков. В Уфе за период с 31 декабря по 8 января выпало 51,5 миллиметров осадков — это больше месячной нормы. В Волгограде показатель достиг практически полторы месячных нормы — 33 миллиметра, а в Самаре оказался чуть ниже месячной нормы — 32,4 миллиметра.

Городом-лидером по высоте сугробов оказалась Казань с показателем в 56 сантиметров. Кроме того, в список попали Уфа с высотой снега в 55 сантиметров, Нижний Новгород с 55 сантиметрами и Пермь с 50 сантиметрами. Сильнее всего за указанные дни сугробы выросли в Уфе и Самаре — на 18 и 12 сантиметров соответственно.

В городах Сибири высота сугробов практически все время находилась на уровне в 30 сантиметров, однако в Красноярске максимальный показатель был самым низким среди них — лишь восемь сантиметров. Кроме того, в этом городе выпало менее одного сантиметра снега за весь период новогодних праздников. В южных городах страны к концу праздников наблюдалось лишь небольшое количество осадков — например, два сантиметра в Ростове-на-Дону и шесть в Волгограде.