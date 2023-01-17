Пока вы спали: Пригожин об аресте экс-командира ЧВК "Вагнер" и изменения в ОСАГО

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос о том, работал ли в компании задержанный в Норвегии россиянин Андрей Медведев и прокомментировал его арест. Заявление Пригожина опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы.
«Да, действительно, Андрей Медведев работал в норвежском батальоне ЧВК «Вагнер», который называется «Нидхёгг», так как имел норвежское гражданство. Должен был быть привлечен к ответственности за попытку жесткого обращения с пленными», - заявил он, призвав «быть аккуратными» с ним, так как Медведев «очень опасен».
Объемы торгов иностранными ценными бумагами на СПб Бирже по итогам 2022 года снизились три раза, с $393,43 млрд до $122,19 млрд. Об этом сообщают «Известия».
Опрошенные изданием эксперты связали такое падение с переориентации российской экономики с Запада на Восток и подчеркнули, что ситуацию удалось удержать под контролем. По их мнению, сейчас СПБ Биржа проходит период адаптации, открывая доступ в том числе и к китайским ценным бумагам, и «имеет все шансы превысить по оборотам 2021 год».
Эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) предложили пересмотреть действующие лимиты выплат по ОСАГО, так как они не позволяют компенсировать ущерб жизни и здоровью из-за ДТП, и увеличить их с 500 тыс. до 2 млн рублей. Об этом пишут «Известия».
В Российском союзе автостраховщиков рассчитывают, что вопрос увеличения выплат будет решен до конца года. При этом в НКР подсчитали, что стоимость полиса в случае роста лимита увеличится примерно на 10% (ориентировочно на 600–675 рублей).
Региональным чиновникам после серии громких скандалов настоятельно посоветовали не выезжать на отдых на заграничные курорты. Запрет не является официальным и носит рекомендательный характер, пишет «Коммерсант».
В частности, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников призвал депутатов и чиновников воздержаться от поездок в зарубежные страны и на люксовые курорты «в столь сложное для страны время». Вместо этого, по мнению главы региона, следует посвятить время поддержке тех, кто участвует в спецоперации.
Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) запретила болельщикам приносить на трибуны Australian Open российские и белорусские флаги. Об этом со ссылкой на заявление федерации пишет ТАСС.
«Изначально наша политика заключалась в том, что фанаты могли приносить флаги, но им было запрещено размахивать ими, создавая помехи для других зрителей. С сегодняшнего дня российский и белорусский флаги будут полностью запрещены на Открытом чемпионате Австралии, и (…) это решение вступает в силу немедленно», - пояснили в Tennis Australia, отметив, что основанием для запрета стали многочисленные жалобы украинских болельщиков.