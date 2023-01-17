Пока вы спали: Пригожин об аресте экс-командира ЧВК "Вагнер" и изменения в ОСАГО

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Фото: ТАСС ТАСС

Пригожин прокомментировал арест экс-командира ЧВК «Вагнер» в Норвегии

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос о том, работал ли в компании задержанный в Норвегии россиянин Андрей Медведев и прокомментировал его арест. Заявление Пригожина опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы.

«Да, действительно, Андрей Медведев работал в норвежском батальоне ЧВК «Вагнер», который называется «Нидхёгг», так как имел норвежское гражданство. Должен был быть привлечен к ответственности за попытку жесткого обращения с пленными», - заявил он, призвав «быть аккуратными» с ним, так как Медведев «очень опасен».

Торги иностранными ценными бумагами рухнули втрое

Объемы торгов иностранными ценными бумагами на СПб Бирже по итогам 2022 года снизились три раза, с $393,43 млрд до $122,19 млрд. Об этом сообщают «Известия».

Опрошенные изданием эксперты связали такое падение с переориентации российской экономики с Запада на Восток и подчеркнули, что ситуацию удалось удержать под контролем. По их мнению, сейчас СПБ Биржа проходит период адаптации, открывая доступ в том числе и к китайским ценным бумагам, и «имеет все шансы превысить по оборотам 2021 год».

В России предложили пересмотреть лимиты выплат по ОСАГО

Эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) предложили пересмотреть действующие лимиты выплат по ОСАГО, так как они не позволяют компенсировать ущерб жизни и здоровью из-за ДТП, и увеличить их с 500 тыс. до 2 млн рублей. Об этом пишут «Известия».

В Российском союзе автостраховщиков рассчитывают, что вопрос увеличения выплат будет решен до конца года. При этом в НКР подсчитали, что стоимость полиса в случае роста лимита увеличится примерно на 10% (ориентировочно на 600–675 рублей).

Российским чиновникам рекомендовали отказаться от отдыха за границей

Региональным чиновникам после серии громких скандалов настоятельно посоветовали не выезжать на отдых на заграничные курорты. Запрет не является официальным и носит рекомендательный характер, пишет «Коммерсант».

В частности, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников призвал депутатов и чиновников воздержаться от поездок в зарубежные страны и на люксовые курорты «в столь сложное для страны время». Вместо этого, по мнению главы региона, следует посвятить время поддержке тех, кто участвует в спецоперации.

Организаторы Australian Open запретили российский триколор

Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) запретила болельщикам приносить на трибуны Australian Open российские и белорусские флаги. Об этом со ссылкой на заявление федерации пишет ТАСС.