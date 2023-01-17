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18 минут назад

В Минюсте предложили смягчить условия содержания в СИЗО

Газета.Ru

Министерство юстиции России подготовило и представило законопроект, который позволит смягчить условия содержания арестованных в СИЗО, однако расширит использование электронной аппаратуры для надзора, сообщает телеканал "РБК".

В Минюсте предложили смягчить условия содержания в СИЗО
Фото: DepositphotosDepositphotos

В частности, предполагается внести изменения в уголовно-исполнительный кодекс и в федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" - предполагается гуманизация уголовно-исполнительной политики и реализацию положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2030 года

В дополнение к этому, ФСБ, Министерство обороны и ФСИН получат право использовать электронные средства слежения в местах содержания под стражей. В документах законопроекта указано, что дополнительных бюджетных средств выделять не потребуется.

Ранее минюст России предложил разрешить заключенным носить очки и пускать к ним детей.

Общество,Минюст России,ФСИН,ФСБ,
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