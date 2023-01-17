В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
26 минут назад

На российском рынке труда стало больше женщин

Lenta.ru

Демографическая ситуация и военный конфликт на Украине «побеждают гендерную и возрастную дискриминацию быстрее, чем все законодательные усилия, вместе взятые», цитируют «Известия» специалистов сервиса SuperJob. Из-за дефицита рабочей силы на российском рынке труда стало больше женщин — в некоторых профессиях доля соискателей женского пола за девять месяцев выросла на 5-6 процентных пунктов.

На российском рынке труда стало больше женщин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В основном такая динамика касается специальностей, не связанных с тяжелым физическим трудом, — например, специалистов по тестированию ПО, менеджеров по продажам, курьеров и комплектовщиков.

Кроме того, в SuperJob отметили рост среднего возраста соискателей-мужчин почти во всех отраслях. В частности, системные администраторы, инженеры контрольно-измерительных приборов и аппаратуры и механики «постарели» на три года, охранники, фрезеровщики, энергетики, электромонтеры, плотники и операторы станков с числовым программным управлением (ЧПУ) — на два года.

Аналитики связывают эти изменения с уменьшением количества соискателей моложе 45 лет, а также нежеланием мужчин призывного возраста менять работу, в том числе из-за наличия отсрочки от мобилизации и стабильности предприятия.

Средний возраст претендентов на вакансии показал обратную динамику только в IT-отрасли — программисты «помолодели» с 38 до 37 лет за счет роста доли соискателей до 24 лет. IT-компании также стали чаще искать программистов из регионов для удаленной работы, заявили представители сервиса. Теперь в борьбе за квалифицированных специалистов выигрывают фирмы, дающие отсрочку от мобилизации.

Ранее стало известно, что в России более чем в полтора раза взлетело число вакансий для молодых россиян, включая подростков от 14 лет. Чаще всего подростков приглашают в сферу клиентского обслуживания на позиции, где можно оперативно приступить к работе после короткого обучения. Например, четверть из размещенных объявлений — вакансии курьеров.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители