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3 часа назад

В России вырос спрос на специалистов по воинскому учету

Lenta.ruиещё 4

В России зафиксировали рост числа вакансий специалистов по воинскому учету. Это следует из данных рекрутерских агентств, пишет РБК.

В России вырос спрос на специалистов по воинскому учету
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего вакансий по этой специальностей насчитывается менее одного процента от общего числа всех вакансий. При этом по сравнению с 2021 годом спрос на специалистов по воинскому учету вырос в несколько раз. Специалистам с подобными навыками предлагают 70-80 тысяч рублей.

Как сообщает HeadHunter, на онлайн-платформе рекрутинга подобные вакансии появлялись крайне редко — так, за 2021 год их было опубликовано всего 145. После начало СВО этот показатель вырос до 186 вакансий, резкий всплеск был зафиксирован после объявления частичной мобилизации в сентябре — тогда появилось 500 вакансий специалистов воинского учета.

Рост числа таких вакансий также был замечен в Superjob. В компании объяснили подобную ситуацию тем, что раньше кадровые службы не занимались вопросом найма таких сотрудников, так как штрафы за подобные нарушения были незначительными. После начала частичной мобилизации заинтересованность в специалистах появилась у частных компаний, которые работают в сфере ретейла, производства и строительства, а также у государственных организаций и вузов.

В России специалистам по кадровому делопроизвосдтву и инспекторам отделов кадров вменяют введение воинского учета. По информации Superjob, требование об этом с сентября стали упоминать в вакансиях вдвое чаще, чем до начала частичной мобилизации.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября. Всего из запаса призвали 300 тысяч россиян. По словам министра обороны Сергея Шойгу, от мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек — часть из них работала на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и в других социально значимых государственных сферах

Общество,Сергей Шойгу,
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