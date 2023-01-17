В России вырос спрос на специалистов по воинскому учету

В России зафиксировали рост числа вакансий специалистов по воинскому учету. Это следует из данных рекрутерских агентств, пишет РБК.

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Всего вакансий по этой специальностей насчитывается менее одного процента от общего числа всех вакансий. При этом по сравнению с 2021 годом спрос на специалистов по воинскому учету вырос в несколько раз. Специалистам с подобными навыками предлагают 70-80 тысяч рублей.

Как сообщает HeadHunter, на онлайн-платформе рекрутинга подобные вакансии появлялись крайне редко — так, за 2021 год их было опубликовано всего 145. После начало СВО этот показатель вырос до 186 вакансий, резкий всплеск был зафиксирован после объявления частичной мобилизации в сентябре — тогда появилось 500 вакансий специалистов воинского учета.

Рост числа таких вакансий также был замечен в Superjob. В компании объяснили подобную ситуацию тем, что раньше кадровые службы не занимались вопросом найма таких сотрудников, так как штрафы за подобные нарушения были незначительными. После начала частичной мобилизации заинтересованность в специалистах появилась у частных компаний, которые работают в сфере ретейла, производства и строительства, а также у государственных организаций и вузов.

В России специалистам по кадровому делопроизвосдтву и инспекторам отделов кадров вменяют введение воинского учета. По информации Superjob, требование об этом с сентября стали упоминать в вакансиях вдвое чаще, чем до начала частичной мобилизации.