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27 минут назад

Россиян научили прикрепляться к частной клинике по полису ОМС

Lenta.ru

Полис ОМС дает возможность лечиться не только в государственном, но и в частном медучреждении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Россиян научили прикрепляться к частной клинике по полису ОМС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Если у клиники есть амбулаторно-поликлинические услуги и она зарегистрирована в реестре территориального фонда ОМС, то к ней можно прикрепиться на бесплатное обслуживание. Перечень организаций можно уточнить на сайте территориального фонда ОМС. Также этот момент можно уточнить, позвонив непосредственно в учреждение.

Убедившись, что данная клиника подходит, будет нужно написать заявление на имя главврача. На его рассмотрение отводится максимум 12 дней.

В пресс-службе отметили, что прописка в другом регионе не играет роли при прикреплении ни к государственной, ни к частной клинике — отказать не имеют права. А вот менять поликлинику по ОМС можно один раз в течение календарного года, чаще — только при смене места жительства.

Однако не все услуги в частной клинике можно получить по ОМС, а только те, что прописаны в территориальной программе и в зависимости от специфики клиники.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило программу госгарантий по бесплатному оказанию медпомощи. Также с 1 июля 2022 года в изменился закон об обязательном медицинском страховании. Получить медицинскую помощь можно будет без предъявления полиса ОМС.

Общество,ФОМС,Правительство РФ,
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