В Запорожье начался глобальный ремонт водных сетей

В селе Владимировка начались ремонтные работы в рамках глобальной реконструкции водных сетей в Мелитопольском районе. Ремонт должен помочь подключить новых потребителей, улучшить качество воды и обеспечить бесперебойную ее передачу.

Сейчас в некоторых селах вообще нет воды или есть только техническая. Помимо этого, сельские жители раньше часто сталкивались с проблемой отсутствия воды в течение нескольких дней, при этом за нее приходилось платить. Это случалось из-за прорывов магистральных труб.