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40 минут назад

В Запорожье начался глобальный ремонт водных сетей

ТК «Звезда»

В селе Владимировка начались ремонтные работы в рамках глобальной реконструкции водных сетей в Мелитопольском районе. Ремонт должен помочь подключить новых потребителей, улучшить качество воды и обеспечить бесперебойную ее передачу.

В Запорожье начался глобальный ремонт водных сетей
Фото: ТРК "Звезда"ТРК "Звезда"

Сейчас в некоторых селах вообще нет воды или есть только техническая. Помимо этого, сельские жители раньше часто сталкивались с проблемой отсутствия воды в течение нескольких дней, при этом за нее приходилось платить. Это случалось из-за прорывов магистральных труб.

«Сейчас мы находимся на ремонте этого объекта, объект достаточно долгое время находился без ремонта, не выделялись средства. Средства, полученные от реализации воды уходили в непонятном направлении, сейчас они остаются здесь, и это позволяет проводить ремонтные работы», - рассказал глава администрации Мелитопольского района Андрей Сигута, присутствующий на ремонтных работах во Владимировке.

Планируется, что через некоторое время в порядок приведут магистраль Акимовка-Бердянск длиной 150 км.

Ранее в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях начали выдавать социальную карту «Для своих». Жители новых территорий РФ могут получить ее в любом отделении ПСБ.

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