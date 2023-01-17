"Известия": в 2023 году востребованы рабочие специальности

Самыми востребованными в 2023 году остаются рабочие специальности. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитиков.

Фото: Александр Кондратюк/РИА «Новости» Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Также работодатели ищут экспертов по информационной безопасности; специалистов, способных выстроить логистику торговли с КНР. В медицине, как отметили аналитики Superjob, фокус с врачей, работающих с больными COVID-19, сместился на другие специальности.

По словам главного эксперта по рынку труда рекрутинговой компании HeadHunter Натальи Даниной, в 2023 году усилится востребованность специалистов по установке и обслуживанию оборудования.