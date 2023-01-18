Крещение-2023: в чем смысл православного праздника

Праздник Крещения Господня и Богоявления все православные верующие отметят 19 января, однако готовится к нему начали заблаговременно: на водоемах уже появились иордани, сегодня начинаются специальные молебны в храмах, чин освящения воды. О сути праздников, основных традициях и приметах – в материале «ФедералПресс».

Откуда берет начало православный праздник

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В основу праздника легли события, описанные в Новом Завете. Будущий спаситель мира Иисус Христос в возрасте 30 лет принял крещение в реке Иордан от проповедника Иоанна, которого еще называют Предтеча (предшественник Христа).

В святом писании указано, что именно после крещения Иисуса небо разверзлось и на крещенного сошел Святой Дух в виде голубя, а голос в небесах провозгласил: «Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение!» Так на Земле людям впервые явились три ипостаси святой Троицы: Отец, Сын и Святой дух, то есть произошло Богоявление.

Традиции

В храмах 18 и 19 января служатся молебны. На праздничной литургии читают все отрывки из Нового Завета, посвященные отмечаемому событию. Также церковь в этот день освящает воду. Чин освящения проводят на водоемах в специальных прорубях – иорданях. После крестного хода вечером 18 января верующие окунаются в прорубь, чтобы символично закрепить очищение от грехов. Это наиболее популярная традиция Крещения.

Священники говорят, что полностью погружаться в иордань необязательно, достаточно омыть лицо и руки освященной водой. В РПЦ также напоминают, что смысл окунуться в прорубь есть тем, кто искренне раскаивается во грехе: приходит на исповедь прилагает все силы, чтобы больше не грешить, и получает прощение.

Освященная вода

Считается, что вода на Крещение Господне обладает магическими, целебными свойствами. Она оздоровляет организм, излечивает от болезней. Поэтому с ней нужно обращаться правильно. Вода хранится в течение всего года, при этом не портится.

Хранить святую воду лучшее рядом с иконами в доме. Разбавлять освященную в храме воду нельзя. Также большим грехом считается стирка в праздник. Люди верят, что освященную в храме воду можно «заговорить» на здоровье, семейное счастье и благополучие, прочитав над ней специальную молитву.

Что можно и нельзя делать на Крещение

За многие века сложились определенные традиции праздника и рекомендации, в частности богоугодные дела и запреты. Вот лишь некоторые из них.

Можно:

Ходить в церковь;

Святить воду;

Купаться (но не мыться мылом, не смывать грязную воду);

Развешивать кресты над окнами и дверями, чтобы отпугивать злые силы;

Окропить святой водой каждый уголок дома и хозяйственных помещений.

Нельзя:

Кричать, спорить, ссориться;

Употреблять нецензурные слова;

Думать или говорить о плохих вещах;

Упоминать нечистую силу – на словах или в мыслях;

Давать или брать деньги в долг;

Выносить вещи из дому;

Шить, вязать, вышивать;

Прибирать в доме без серьезных на то причин.

Приметы

С праздником связано множество народных примет. Например, на Богоявление обычно бывают трескучие морозы, а оттепель считалась плохой приметой.

В доме рекомендуется над дверями и окнами мелом начертить кресты, чтобы отогнать все зло. Можно собирать снег на улице для бани и умывания: считается, что талая вода может помочь от недугов и продлить молодость.