"Известия": пациенты с рассеянным склерозом могут остаться без терапии

Пациенты, страдающие рассеянным склерозом, могут в этом году остаться без лечения, так как правительство не включило в перечень высокозатратных нозологий (ВЗН) иммунодепрессант "Кайендра", пишет газета "Известия", ссылаясь на обращение Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом (ОООИБРС) к министру здравоохранения Михаилу Мурашко .

В публикации говорится, что в августе 2022 года Министерство здравоохранения одобрило "Кайендру" к внесению в ВЗН, но в утвержденном правительством списке на 2023 год препарата не оказалось.

Авторы отмечают, что в пациенты должны будут закупать препарат самостоятельно или обращаться за помощью к региональному правительству. Годовой курс стоит от 800 тыс. до 1,2 млн рублей. Эксперты полагают, что из-за высокой стоимости бюджеты субъектов не смогут обеспечить им всех нуждающихся. Собеседник "Известий" из правительства заверил, что в списке ВНЗ есть пять препаратов той же группы, что и "Кайендра". Ранее Росздравнадзор сообщил, что российский рынок имеет запас детского ибупрофена в форме суспензии на полгода.