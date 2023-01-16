Названы симптомы одновременного заражения гриппом и коронавирусом

Одновременное заражение гриппом и коронавирусом может сопровождаться высокой температурой, поражением дыхательных путей и интоксикацией, рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков. Об этом пишут «Известия».

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Поздняков подчеркнул, что в настоящее время у коронавируса не наблюдается специфичной симптоматики. Он добавил, что «болезнь протекает как типичная респираторная инфекция».

По его мнению, при смешанном заболевании у пациента с высокой долей вероятности будет превалировать симптоматика гриппа, то есть повышенная температура, поражение дыхательных путей и другие признаки.