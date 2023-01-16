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20 минут назад

Конституционный суд России разъяснил отличие находки от кражи

Илья Родин

Конституционный суд России в понедельник, 16 января, опубликовал постановление, в котором разъясняется, при каких обстоятельствах простая находка чужой вещи может перерасти в кражу. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Россиянам разъяснили отличие находки от кражи
Фото: PixabayPixabay

Отмечается, что поводом для проверки положений гражданского и уголовного кодексов РФ стала жалоба двух граждан, каждый из которых нашел на улице чужие мобильные телефоны и оставил их у себя, не предприняв каких-либо действий для поиска владельцев и возвращения им их собственности.

В результате, местные суды признали граждан виновными в краже, поскольку присвоение найденной вещи лицом, сознающим право на нее владельца, связано с признаком нечестности.

КС РФ признал оспариваемые положения ГК РФ и УК РФ соответствующими Конституции, но при их соответствующем толковании.

Юристы уточнили, что в соответствии с законом, если человек нашел чью-то вещь, но не заявил о находке и не стал искать владельца, это само по себе не образует признаков преступления, хотя и свидетельствует о гражданско-правовом нарушении.

В том случае, подчеркнули в КС, если при этом нашедший прячет вещь от настоящего хозяина, уничтожает признаки о прошлом владельце, то это уже считается преступлением и влечет за собой предусмотренную законом ответственность.

Уточняется, что с учетом изложенной КС РФ позиции, судебные решения по делам обоих граждан подлежат пересмотру.

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