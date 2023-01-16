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15 минут назад

Онищенко оценил возможность закрытия границ в России из-за новых штаммов коронавируса

РИА "ФедералПресс"

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко считает, что отсутствие жестких ограничений препятствует окончанию пандемии и оценил возможность закрытия границ в России из-за «кракена».

Онищенко оценил возможность закрытия границ в РФ из-за новых штаммов COVID
Фото: ТАССТАСС

«Межвидовую борьбу никто не отменил, появится новая инфекция – будут закрывать границы. Но для этого надо делать выводы из того, что произошло: четвертый год длится пандемия. В связи с появлением нового варианта коронавируса «кракена» границы не закроют», – отметил Геннадий Онищенко.

По его словам, пандемия растянулась на годы из-за того, что в большинстве стран не борются с ней на максимально возможном уровне, передает ОСН.

В Китае уточнили правила въезда россиян

Эксперт добавил, что только в Китае действительно закрывали границу и усиленно боролись с вирусом. Онищенко считает, что если бы власти КНР этого не сделали, то ситуация в мире была бы значительно хуже.

Ранее «ФедералПресс» писал, чем отличается коронавирус в России и Китае.

Общество,Геннадий Онищенко,
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