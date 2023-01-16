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39 минут назад

Комитет Думы одобрил проект, освобождающий выплаты для нуждающихся студентов от налогов

ТАСС

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который освободит от налогов выплаты для студентов колледжей и вузов, находящихся в трудной жизненной ситуации. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов - "единороссов" во главе с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.

Нуждающихся студентов освободили от налогов
Фото: ТАССТАСС

"Материальная поддержка нуждающихся обучающихся по сути является целевой выплатой, предназначенной для решения ими трудной жизненной ситуации, а не материальным обогащением. При удержании налога сумма выплаты уменьшается, что снижает ее результативность для конкретного обучающегося. В этой связи представляется справедливым освободить от налогообложения в полном объеме выплаты, которые обучающиеся получают в качестве материальной поддержки именно в связи с нуждаемостью", - говорится в пояснительной записке.

С учетом сведений ФНС России за 2021 год, общий объем выпадающих доходов всех бюджетов может составить порядка 0,6 млрд рублей ежегодно, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Общество,Андрей Турчак,ФНС России,Единая Россия,Госдума,
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