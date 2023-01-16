Нуждающихся студентов освободили от налогов

"Материальная поддержка нуждающихся обучающихся по сути является целевой выплатой, предназначенной для решения ими трудной жизненной ситуации, а не материальным обогащением. При удержании налога сумма выплаты уменьшается, что снижает ее результативность для конкретного обучающегося. В этой связи представляется справедливым освободить от налогообложения в полном объеме выплаты, которые обучающиеся получают в качестве материальной поддержки именно в связи с нуждаемостью", - говорится в пояснительной записке.