В Рособрнадзоре напомнили о сроках подачи заявлений на ЕГЭ-2023

Заявления на сдачу Единого государственного экзамена в 2023 году принимаются до 1 февраля включительно, напомнили в Рособрнадзоре. Также отмечается, что в этом году ЕГЭ в России пройдет в три этапа — досрочный, основной и дополнительный.
Первый из них запланировали в период с 20 марта по 19 апреля, второй — с 26 мая по 1 июля, третий — с 6 по 19 сентября.
«В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период или в резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года — в основные сроки основного периода или в досрочный период по желанию. Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, также могут сдать их в резервные дни», — отмечается в сообщении.
При подаче заявления необходимо указать предметы, которые участник намерен сдавать, при этом русский язык и математика остаются обязательными.