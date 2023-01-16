В Рособрнадзоре напомнили о сроках подачи заявлений на ЕГЭ-2023

«В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период или в резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года — в основные сроки основного периода или в досрочный период по желанию. Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, также могут сдать их в резервные дни», — отмечается в сообщении.