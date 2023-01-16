Безвизовый режим для россиян могут открыть еще 12 стран

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18 минут назад

Россия прорабатывает безвизовый режим с государствами Ближнего Востока и Карибов

Илья Родин

Россия обсуждает введение безвизового режима с Саудовской Аравией, Мексикой, Малайзией и другими странами, рассказал замглавы МИД России Евгений Иванов. Об этом пишет ТАСС.

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Фото: ТАССТАСС

Иванов отметил, что идет работа по подготовке проектов безвизовых соглашений с Мексикой и Малайзией, с островными государствами Карибского бассейна.

Кроме того, уточнил дипломат, соответствующие договоренности прорабатываются с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом и Замбией.

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МИД ведет переговоры с Гонконгом по увеличению срока безвизового пребывания граждан с 14 до 30 дней, добавил Иванов.

Уточняется, что в настоящее время безвизовый режим для граждан России действует в Сербии, Черногории, Индонезии, Бразилии, Аргентине, Марокко и других государствах.

Ранее сообщалось, что Москва ведет переговоры о безвизе со всеми странами Персидского залива.

Общество,Евгений Иванов,МИД России,
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