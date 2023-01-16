Безвизовый режим для россиян могут открыть еще 12 стран

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Иванов отметил, что идет работа по подготовке проектов безвизовых соглашений с Мексикой и Малайзией, с островными государствами Карибского бассейна.

Кроме того, уточнил дипломат, соответствующие договоренности прорабатываются с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом и Замбией.

МИД ведет переговоры с Гонконгом по увеличению срока безвизового пребывания граждан с 14 до 30 дней, добавил Иванов.

Уточняется, что в настоящее время безвизовый режим для граждан России действует в Сербии, Черногории, Индонезии, Бразилии, Аргентине, Марокко и других государствах.