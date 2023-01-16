Стало известно, какое наследство оставила Инна Чурикова

Муж и сын народной артистки СССР Инны Чуриковой, скончавшейся на 80-м году жизни, получат в наследство родовой особняк в Московской области и шикарную квартиру в Москве, пишет KP.RU. Актриса и ее муж Глеб Панфилов начали строить усадьбу еще в 1990-е. Сейчас это одна из самых известных элитных дач в Подмосковье, которая находится в поселке Николиная гора Одинцовского округа. Чурикова признавалась, что они хотели построить «помещичий» дом. Стройку возобновляли каждый раз, когда получали гонорары, а когда деньги заканчивались, то у строителей был отпуск, в итоге строительство затянулось на 10 лет.

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На ухоженной территории — сад, в котором много гортензий, и любимых Чуриковой лилий, много деревьев и кустарников. Трехэтажный особнячок построен в стилистике русских помещичьих домов XIX века: колонны, балкончики, мезонин, — говорится в публикации.

Похожие дома на Николиной горе оцениваются риелторами в 250-280 млн рублей, отмечает издание. Грызни за наследство, по мнению журналистов, не будет. Отмечается, что муж и сын Иван — единственные наследники Чуриковой, которым достанется ее имущество в равных долях. Кроме того, ходили слухи, что родители уже давно передали сыну всю недвижимость. Сам Иван работает в Британии, где у него своя продюсерская компания, но часто приезжает домой. Новый год он встретил вместе с родителями в их родовом гнездышке.

Кроме того, у Чуриковой и ее мужа есть квартира в Москве. Апартаменты на Университетском проспекте оценивают в 50 млн рублей.