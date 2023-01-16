Названа причина смерти актера Владимира Ипатова

Причиной смерти актера Владимира Ипатова стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Об этом стало известно в понедельник, 16 января.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

К такому выводу пришли криминалисты после осмотра мумифицированного тела погибшего, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Ранее стало известно о том, что тело знаменитого актера Владимира Ипатова обнаружили в собственной квартире без признаков насильственной смерти. Искать его стали после обращения дочери актера, которая сообщила о том, что отец перестал выходить на связь, а дверь в его квартиру закрыта изнутри.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов проникли в жилище и обнаружили тело погибшего. По предварительным данным, мужчина скончался около месяца назад.