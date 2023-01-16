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46 минут назад

Стала известна причина смерти актера Владимира Ипатова

Вечерняя Москва

Причиной смерти актера Владимира Ипатова стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Об этом стало известно в понедельник, 16 января.

Названа причина смерти актера Владимира Ипатова
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

К такому выводу пришли криминалисты после осмотра мумифицированного тела погибшего, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Ранее стало известно о том, что тело знаменитого актера Владимира Ипатова обнаружили в собственной квартире без признаков насильственной смерти. Искать его стали после обращения дочери актера, которая сообщила о том, что отец перестал выходить на связь, а дверь в его квартиру закрыта изнутри.

Тело актера из «Папиных дочек» нашли в Москве

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов проникли в жилище и обнаружили тело погибшего. По предварительным данным, мужчина скончался около месяца назад.

Владимир Ипатов был известен ролями в сериалах «Физрук» и «Папины дочки», а также в других фильмах. Одной из самых популярных кинокартин с его участием стал «Последний богатырь».

Общество,Владимир Ипатов,
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