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1 час назад

Стал известен маршрут первой в России зеленой экспедиции

Lenta.ru

Первая в России зеленая экспедиция пройдет через Арктику, Балтийское, Средиземное и Черное моря. Об этом стало известно со слов главы томского филиала Русского географического общества (РГО) Юлии Калюжной, заявление которой приводит ТАСС.

Стал известен маршрут первой в России зеленой экспедиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сообщению Калюжной, в путь по этому маршруту отправится российский путешественник Эльдар Мухарашев. В качестве транспортного средства он избрал тримаран. Энергию для движения тримаран будет черпать из возобновляемых источников — солнца и ветра. Калюжная подчеркнула, что Мухарашев сам спроектировал и построил судно.

«Он решил пройти именно через Арктику, через льды, чтобы продемонстрировать возможности такого экологичного судна. Это маршрут высшей категории сложности. Если все получится, путешествия на базе экологически чистых и восполняемых ресурсов станут вкладом в сохранение Мирового океана», — рассказала она.

По словам Калюжной, путешествие Мухарашева продлится около двух лет.

Ранее сообщалось, что другой известный российский путешественник Федор Конюхов начал подготовку к трансарктическому путешествию. Конюхов намерен пройти путь по Арктике на собачьей упряжке.

Общество,Федор Конюхов,Русское географическое общество,
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