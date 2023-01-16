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41 минуту назад

Никас Сафронов рассказал, что главным желанием Чуриковой было вернуться на сцену

Газета.Ru

Художник Никас Сафронов почтил память актрисы Инны Чуриковой в беседе с mk.ru.

Никас Сафронов рассказал о главном желании Чуриковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сафронов сообщил, что несмотря на проблемы со здоровьем, главным желанием Чуриковой было вернуться на сцену. По словам художница, актриса не представляла свою жизнь без театра и «любимого «Ленкома». Он отметил, что директор театра Марк Варшавер делал все для того, чтобы звезда поправилась.

«Он (Варшавер) любил ее и гордился, что в его театре с 70-х годов работает одна из величайших актрис мира», — поделился Сафронов.

Художник признался, что до сих пор не может поверить в смерть артистки. «Инне было 79 лет – разве это возраст? Еще жить да жить! К сожалению, гении часто уходят рано», — заключил Сафронов.

Ранее стало известно, что в день прощания с Чуриковой перекроют участок дороги на Малой Дмитровке в Москве.

Общество,Никас Сафронов,Инна Чурикова,
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