Врач предупредил о последствиях Крещенских купаний

«Купание в проруби — развлечение только для здоровых людей, причем неважно, чем именно человек болен. Пожилой человек, напоминаю, скорее всего, чем-то все же болеет. Кроме того, окунания без подготовки противопоказаны. Если вы морж, увлекаетесь закаливанием и делаете это регулярно, то вы и так пойдете купаться на Крещение, если решили пойти впервые, не купавшись ни разу за год, — это очень плохая идея», — уверен Кузьменко.