Стало известно о состоянии вдовы Караченцова после госпитализации

«На меня накричал директор «Ленкома» Марк Борисович Варшавер. У меня случился нервный срыв, гипертонический криз. У меня, как правило, низкое давление – обычно 100 на 60, но оно подскочило до 180. Так что тогда я взяла бюллетень на три недели. Да и погода не способствовала хорошему самочувствию: то вверх, то вниз, то дождь, то мороз», - рассказала актриса.