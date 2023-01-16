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33 минуты назад

Поргина рассказала о своем состоянии после госпитализации

Елена Прошина

Заслуженная артистка России Людмила Поргина рассказала в интервью Teleprogramma о своем самочувствии после недавней госпитализации в московскую больницу.

Стало известно о состоянии вдовы Караченцова после госпитализации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вдова Николая Караченцова попала в больницу после новогодних праздников. По ее словам, сейчас ей проводят полное обследование организма.

«Я под наблюдениями врачей. Мне делают капельницы – для головы, от давления, для сердца. Проверяются почки, сердце, все-все-все», - сказала она.

Поргина добавила, что в октябре у нее случился нервный срыв, из-за чего поднялось давление, появилась депрессия, обострилась подагра.

«На меня накричал директор «Ленкома» Марк Борисович Варшавер. У меня случился нервный срыв, гипертонический криз. У меня, как правило, низкое давление – обычно 100 на 60, но оно подскочило до 180. Так что тогда я взяла бюллетень на три недели. Да и погода не способствовала хорошему самочувствию: то вверх, то вниз, то дождь, то мороз», - рассказала актриса.

Общество,Николай Караченцов,Людмила Поргина,
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