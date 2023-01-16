Стало известно о состоянии вдовы Караченцова после госпитализации

Заслуженная артистка России Людмила Поргина рассказала в интервью Teleprogramma о своем самочувствии после недавней госпитализации в московскую больницу.
Вдова Николая Караченцова попала в больницу после новогодних праздников. По ее словам, сейчас ей проводят полное обследование организма.
«Я под наблюдениями врачей. Мне делают капельницы – для головы, от давления, для сердца. Проверяются почки, сердце, все-все-все», - сказала она.
Поргина добавила, что в октябре у нее случился нервный срыв, из-за чего поднялось давление, появилась депрессия, обострилась подагра.
«На меня накричал директор «Ленкома» Марк Борисович Варшавер. У меня случился нервный срыв, гипертонический криз. У меня, как правило, низкое давление – обычно 100 на 60, но оно подскочило до 180. Так что тогда я взяла бюллетень на три недели. Да и погода не способствовала хорошему самочувствию: то вверх, то вниз, то дождь, то мороз», - рассказала актриса.