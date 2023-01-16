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30 минут назад

Стало известно о состоянии вдовы Караченцова после госпитализации

Мослента

Вдова актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина госпитализирована в московскую больницу. О своем самочувствии она рассказала Teleprogramma.pro.

Стало известно о состоянии вдовы Караченцова после госпитализации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я под наблюдениями врачей. Мне делают капельницы — для головы, от давления, для сердца. Проверяются почки, сердце, все-все-все. В октябре у меня был нервный срыв, что сломало мою систему», — сообщила Поргина журналистам.

Cо слов актрисы стало известно, что у нее обострились гипертония и подагра, а в результате конфликта с директором театра «Ленком» Марком Варшавером случился гипертонический криз.

«Да и погода не способствовала хорошему самочувствию: то вверх, то вниз, то дождь, то мороз. Но надеюсь, что мое состояние стабилизируется», — заключила знаменитость.

Об ухудшении самочувствия Поргиной стало известно летом 2022 года. Актриса призналась, что у нее начались осложнения после перенесенной операции.

Общество,Николай Караченцов,Людмила Поргина,
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