В России могут ввести единую платёжку за ЖКУ

Представьте себе, что вам могут начать приходить не отдельные счета за воду и электричество, а один за всё. Такую инициативу обсуждают в Минстрое. С одной стороны, это удобно, а с другой — ведь и платить за всё придётся одновременно. А ещё в ведомстве предлагают присылать только электронные счета — мол, это проще и технологичнее. Не повезло тем, у кого нет интернета...

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Минстрой посовещался с другими ведомствами и направил в Минцифры и другие ведомства обращение, где предлагается подумать, не внедрить ли единые платёжные документы с использованием индивидуальных и общедомовых приборов учёта.

В Минстрое заявили, что предложенная инициатива подразумевает переход к электронным документам. Они должны будут формироваться в государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ.

В ведомстве считают, что изменения помогут поднять качество и доступность информации о начислениях и платежах. А ещё у Минстроя есть благородная цель — снизить расходы россиян. Потому что им больше не придётся доплачивать за услуги печати и доставки бумажных квитанций.

Эксперт Общероссийского народного фронта Павел Склянчук заявил, что сейчас россияне вообще не понимают, за что платят, потому что в платёжках не отображаются общедомовые показания. Обычно в квитанциях указывают только общую сумму расходов на общедомовые нужды без подробностей.

«Также ГИС ЖКХ как единый оператор исключит существующие сегодня злоупотребления и позволит на госуровне контролировать оборот денег в сфере ЖКХ», — отметил Склянчук.