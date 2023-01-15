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34 минуты назад

Российский телеведущий удивился попаданию украинцев под санкции Зеленского

Lenta.ru

Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, попавший под санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против российских деятелей культуры, удивился попаданию в этот список украинцев. Его слова приводит РИА Новости.

Корчевников удивился попаданию украинцев под санкции Зеленского
Фото: ТАССТАСС

Телеведущий заявил, что государство «умирает на глазах», а власти «сидят экселевские таблицы заполняют».

«Ну и, конечно, поразительно, что в этом списке есть граждане Украины. Они воюют со своим народом», — подчеркнул Корчевников.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против 198 связанных с Россией деятелей культуры, журналистов и блогеров. Кроме того, в список попала украинская журналистка Диана Панченко, политолог Василь Вакаров, писатель Владимир Сергиенко.

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