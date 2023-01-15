Патриарх Кирилл выразил соболезнования президенту Непала

«Ваше Превосходительство, уважаемая госпожа президент! Со скорбью воспринял известие о крушении пассажирского авиалайнера на территории Непала, в результате которого погибли пассажиры и члены экипажа. Примите мои искренние соболезнования», — приводит РИА Новости сообщение.