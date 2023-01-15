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1 час назад

Патриарх Кирилл выразил соболезнования президенту Непала в связи с авиакатастрофой

RT на русском

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к президенту Непала Бидхье Деви Бхандари и выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе, сообщает Московская патриархия РПЦ.

Патриарх Кирилл выразил соболезнования президенту Непала
Фото: ТАССТАСС

«Ваше Превосходительство, уважаемая госпожа президент! Со скорбью воспринял известие о крушении пассажирского авиалайнера на территории Непала, в результате которого погибли пассажиры и члены экипажа. Примите мои искренние соболезнования», — приводит РИА Новости сообщение.

Он попросил передать слова поддержки родным и близким жертв катастрофы.

15 января на взлётно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале потерпел крушение самолёт. На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

Среди жертв четыре гражданина России.

Общество,Патриарх Кирилл,РПЦ,
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