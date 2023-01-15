Патриарх Кирилл выразил соболезнования президенту Непала

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к президенту Непала Бидхье Деви Бхандари и выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе, сообщает Московская патриархия РПЦ.
«Ваше Превосходительство, уважаемая госпожа президент! Со скорбью воспринял известие о крушении пассажирского авиалайнера на территории Непала, в результате которого погибли пассажиры и члены экипажа. Примите мои искренние соболезнования», — приводит РИА Новости сообщение.
Он попросил передать слова поддержки родным и близким жертв катастрофы.
15 января на взлётно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале потерпел крушение самолёт. На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.
Среди жертв четыре гражданина России.