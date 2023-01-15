Единственный сын Инны Чуриковой не успел проститься с матерью

Единственный сын Инны Чуриковой Иван Панфилов не успел проститься с матерью, скончавшейся 14 января. Об этом сайту kp.ru рассказал директор «Ленкома» Марк Варшавер.
«Вчера утром ей стало хуже. Врачи Боткинской разыскивали родных. Я позвонил сыну Инны Михайловны Ивану. Он только что прилетел в Москву, буквально выходил из самолета, — поделился Варшавер. — Вчера утром он прилетел, и сразу из аэропорта Ваня поехал в больницу к маме. Но в живых ее уже не застал, не успел».
Как отметил Варшавер, Чурикова «боготворила» своего позднего и единственного ребенка, и наследник тоже очень ее любил.
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в возрасте 79 лет 14 января. Она работала в «Ленкоме» с 1975 года. Фильмография артистки насчитывает десятки картин, включая «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Васса» и «Ширли-мырли».