Единственный сын Инны Чуриковой не успел проститься с матерью

«Вчера утром ей стало хуже. Врачи Боткинской разыскивали родных. Я позвонил сыну Инны Михайловны Ивану. Он только что прилетел в Москву, буквально выходил из самолета, — поделился Варшавер. — Вчера утром он прилетел, и сразу из аэропорта Ваня поехал в больницу к маме. Но в живых ее уже не застал, не успел».