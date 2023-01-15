В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
2 часа назад

Россиян предостерегли от купания в проруби на Крещение

Lenta.ruиещё 1

У неподготовленных людей при купании в проруби может случиться спазм сосудов и остановка кровообращения, рассказала терапевт Маргарита Демичева. Врач в беседе с «Газетой» предостерегла некоторых россиян от окунания в прорубь на Крещение.

Россиян предостерегли от купания в проруби на Крещение
Фото: ТАССТАСС

В ночь на 19 января православные россияне будут отмечать Крещение Господне и окунаться в проруби. Но пользы от этой процедуры нет, а вред организму нанести можно, предупредила Демичева.

Видео дня

Врач отметила, что у неподготовленного человека может случиться холодовой шок. При погружении в холодную воду человек автоматически делает глубокий вдох, а после начинает часто поверхностно дышать. Это может привести к тому, что человек с большой долей вероятности наглотается воды.

В холодной воде у людей даже без проблем со здоровьем может произойти повышение артериального давления из-за резкого спазма сосудов. Навредит крещенское купание и тем, кто страдает от туберкулеза, заболеваниями почек, диабетом, эпилепсией и серьезными кожными заболеваниями, продолжила врач.

Главный врач ГКБ имени Виноградова Ольга Шарапова добавила, что категорически запрещено погружаться в прорубь людям с проблемами дыхательных путей.

Беременным тоже следует воздержаться от купания в проруби на Крещение, настаивает Шарапова. Погружение в холодную воду вызовет спазм сосудов, что негативно скажется на состоянии плода. Также, по ее словам, в ледяной воде можно потерять сознание, а погружение под воду с головой грозят спазмами сосудов мозга.

Тем же, кто не может отказаться от традиции, перед окунанием в ледяную воду следует измерить артериальное давление, а в идеале — пройти медицинский осмотр, рекомендует Шарапова. «Напоминаю, находиться в воде можно не более минуты. Также после купания необходимо тщательно вытереться полотенцем, а затем сразу же надеть теплую одежду и выпить горячий напиток. Ни в коем случае это не должен быть алкоголь — ни до, ни после погружения», — подвела итог врач.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров лечился от простуды окунанием в прорубь. После его отец опроверг эту информацию.

Общество,Ольга Шарапова,Роман Костомаров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители