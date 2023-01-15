Прощание с Инной Чуриковой перенесено в храм Христа Спасителя

Прощание с народной артисткой СССР Инной Чуриковой перенесли из театра «Ленком» в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя театра.

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«По решению семьи народной артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой церемония прощания перенесена в храм Христа Спасителя и состоится в верхней церкви храма 17 января в 11:00», - сказала собеседница.

По ее словам, гражданской панихиды в театре не будет. Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ранее планировалось, что церемония прощания с покойной состоится в «Ленкоме».