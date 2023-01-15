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49 минут назад

Зеленский ввел санкции против Кончаловского, Рудковской и Пегова

Майк Габриелян

Стало известно о новых санкциях Киева в отношении 198 россиян, украинцев и белорусов. Среди них режиссер Андрей Кончаловский, телеведущая Ангелина Вовк, бывший посол ЛНР Родион Мирошник, ряд военкоров и журналистов.

Зеленский ввел санкции против Кончаловского, Рудковской и Лозы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ президента Украины Владимира Зеленского.

«Постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 января 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», - сказано в указе.

Санкции введены против 198 человек.

Среди них военкоры Семен Пегов и Юрий Котенок, телеведущие Дмитрий Губерниев, Руслан Осташко, Евгений Рожков, Борис Корчевников и Екатерина Березовская, журналисты Павел Зарубин, Марина Ахмедова, Андрей Стариков, Анастасия Попова, Владимир Кобяков, Марьяна Наумова, Антон Степаненко, Вадим Такменев, Владимир Корнилов.

Рестрикциям также подверглись блогер Дмитрий Пучков, публицист Николай Стариков, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков, продюсер Яна Рудковская, актеры Егор Бероев и Эвелина Бледанс, певец Юрий Лоза и бывший губернатор Московской области Борис Громов.

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Помимо граждан России в санкционном списке есть украинцы - журналистка и телеведущая Диана Панченко, политолог Василь Вакаров, писатель Владимир Сергиенко, а также белорусский журналист Григорий Азаренок и генеральный директор белорусского телеканала СТВ Александр Осенко.

Неделю назад Зеленский подписал указ, вводящий санкции против 119 украинских и российских культурных деятелей.

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