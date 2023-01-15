Зеленский ввел санкции против Кончаловского, Рудковской и Пегова

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против 198 деятелей, среди которых оказались журналисты, деятели культуры и блогеры. Указ №23/2023 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 января 2023 года «О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мерах (санкциях)» размещен на сайте главы государства.