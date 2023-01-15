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1 час назад

Зеленский ввел санкции против Кончаловского, Рудковской и Пегова

Газета.Ruиещё 9

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против 198 деятелей, среди которых оказались журналисты, деятели культуры и блогеры. Указ №23/2023 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 января 2023 года «О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мерах (санкциях)» размещен на сайте главы государства.

Зеленский ввел санкции против Кончаловского, Рудковской и Пегова
Фото: ТАССТАСС

Согласно документу, санкции были введены в отношении режиссера Андрея Кончаловского, продюсера Яны Рудковской, актера Егора Бероева, музыкального критика Сергея Соседова, военного журналиста Семена Пегова, блогера и писателя Дмитрия Пучкова, генерального директора Первого общественного православного телеканала «СПАС» Бориса Корчевникова, журналистов Павла Зарубина и Марины Ахмедовой, блогера Юрия Подоляки, а также телеведущих Марины Ким, Юлии Барановской, Ангелины Вовк. Кроме того, под санкции попала украинская журналистка Диана Панченко.

Как говорится в указе, срок применения ограничений – десять лет.

Общество,Юрий Подоляка,Семен Пегов,Диана Панченко,Сергей Соседов,Павел Зарубин,Юлия Барановская,Дмитрий Пучков,Марина Ахмедова,Владимир Зеленский,Ангелина Вовк,Егор Бероев,Яна Рудковская,Борис Корчевников,Андрей Михалков-Кончаловский,
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