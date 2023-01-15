Организаторы конкурса "Мисс Вселенная" извинились перед Кыргызстаном

Организаторы конкурса красоты «Мисс Вселенная» извинились перед Киргизией и ее представительницей за то, что ведущий не смог выговорить название этой страны, как оно произносится в ней самой — Кыргызстан. Видеообращение с извинениями было опубликовано на YouTube канале организации.

Фото: Miss Universe Miss Universe

Глава организации «Мисс Вселенная» Эми Эммерих сказала, что их ведущий в предварительном этапе не смог произнести «Кыргызстан» и должным образом представить зрителям информацию, которую они заслуживали.

«Нам нужно работать лучше. Оправданий этому нет, и мы хотим извиниться», — сказала она.

Вместе с ней на видео присутствовала «Мисс Кыргызстан» Алтынай Ботоярова, которая и представляла страну на конкурсе. Девушка приняла извинения и выразила благодарность организаторам за ту серьезность, с которой они подошли к вопросу.