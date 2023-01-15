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45 минут назад

Стали известны подробности смерти Кикабидзе

Илья Родин

Нана Келаптришвили, ближайшая подруга известного грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе, рассказала о его последних часах в интервью «Московскому комсомольцу».

Стали известны подробности смерти Кикабидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в последние десять лет Кикабидзе сильно болел. Вместе с тем, он прикладывал значительные усилия, чтобы никто не знал о его мучениях.

Келаптришвили уточнила, что певец «умер в реанимации. Врачи сделали все возможное. Но он скончался». Она добавила, что ресурсы его организма по всей видимости окончательно закончились.

Умер Вахтанг Кикабидзе

По ее словам, врачи постоянно делали Кикабидзе необходимые процедуры, проводили диализ. Даже на гастролях этот процесс осуществлялся минимум раз в два дня.

«Только на сцене он чувствовал себя прекрасно. От нас ушел великий человек», - резюмировала подруга певца.

Напомним, что диализ - это процесс удаления из крови избытка воды, растворенных веществ и токсинов у людей, чьи почки больше не могут выполнять эти функции естественным путем. Он еще называется заместительной почечной терапией.

Общество,Вахтанг Кикабидзе,
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