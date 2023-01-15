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59 минут назад

Россиянка Линникова заявила о своей популярности после участия в "Мисс Вселенная"

Газета.Ru

Россиянка Анна Линникова вышла на связь после выбывания из полуфинала конкурса «Мисс Вселенная». Она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик, в котором иностранцы фотографируются с ней и просят автограф.

Россиянка заявила о своей популярности после участия в "Мисс Вселенная"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Популярность, не иначе», — написала 22-летняя россиянка.

Сразу после мероприятия модель похвасталась покупкой нового смартфона и сообщила, что отправляется в путешествие по США.

«Совсем скоро отправляюсь в путешествие по Америке, — заявила Линникова. — Для меня самое ценное — то, что вы оценили мою работу и стрессоустойчивость».

Финал конкурса «Мисс Вселенная» состоялся в ночь на 15 января в Новом Орлеане. Победительницей стала американка Р'Бонни Габриэль, а Линникова и представительница Украины Виктория Апанасенко выбыли на стадии полуфинала.

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