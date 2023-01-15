Россиянка заявила о своей популярности после участия в "Мисс Вселенная"

Россиянка Анна Линникова вышла на связь после выбывания из полуфинала конкурса «Мисс Вселенная». Она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик, в котором иностранцы фотографируются с ней и просят автограф.