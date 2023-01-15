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15 минут назад

Россиянам рассказали о погоде в феврале

Илья Родин

Февраль в 2023 году будет по температуре схож с январем. В Поволжье, Черноземье и на юге температура ожидается ниже нормы, рассказала завлабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Об этом пишет «Российская газета».

Россиянам рассказали о погоде в феврале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее данным, холоднее обычного будет в Курской, Белгородской, Брянской областях, на части Ростовской области и Краснодарского края, в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

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Кроме того, предупредила метеоролог, февраль ожидается морозным в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Астрахани.

Также сильные морозы придут на Урал, юг Омской и Тюменской областей, в Хабаровский край, на Сахалин и в Приморье.

Паршина уточнила, что в центральных областях температура будет колебаться в диапазоне от -8° до -13° ночью и от -2° до -7° днем. При похолоданиях ночью может быть до -20°.

В Поволжье ночная температура будет в пределах от -10° до -15°, дневная ожидается от -5° до -10°. При похолоданиях по ночам возможны 25-градусные морозы.

Общество,Людмила Паршина,
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