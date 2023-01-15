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19 минут назад

Малышева предупредила россиянок об опасности популярной обуви

Ирина Лебедева

Елена Малышева предупредила российских женщин о том, что опасной может быть не только обувь на высоких каблуках. Как оказалось, любимые многими меховые сапожки-угги тоже грозят неприятностями их хозяйкам.

Малышева предупредила россиянок об опасности популярной обуви
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Изначально эта обувь предназначалась для ходьбы по пляжам Австралии. Для российской зимы с гололедом угги не подходят.

Сапожок слишком мягкий, нога в щиколотке не закреплена. Следовательно, увеличивается риск подвернуть ногу, растянуть связки и даже ее сломать, если поскользнуться или оступиться. А это вполне реально – подошва угг не приспособлена к ходьбе по скользким поверхностям.

Также постоянное их ношение провоцирует развитие плоскостопия, поскольку она совершенно плоская. Чем больше вес хозяйки сапог, тем вреднее эта обувь, пишет портал blitz.plus со ссылкой на 1 Канал.

«Угги вызывают плоскостопие. Чем больше вес, тем хуже. Вы будете давить весом на свод стопы, она будет уплощаться. При плоскостопии – вообще нельзя, а без него эта обувь все равно плохая.

Второй минус-голеностопный сустав. Они не приспособлены для нашей зимы и гололеда. В них ничего не стоит вывернуть, сломать ногу. Удобно – вроде да, опасно – очень!», - объяснила теледоктор.

Ранее Малышева назвала неожиданные причины кашля без простуды.

Общество,Елена Малышева,
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