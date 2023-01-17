В России за сутки выявили 4 042 случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 042, летальных исходов из-за ковида - на 45. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Днем ранее в стране зарегистрировали 4 289 случаев заражения и 40 смертей, всего с начала пандемии - 21 864 944 и 394 483 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 4 933 против 3 466 днем ранее, до 21 283 039.