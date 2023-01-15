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34 минуты назад

Россиянам посоветовали носить разную одежду для защиты от ОРВИ

Слово и Делоиещё 5

Некоторые советы помогут приспособиться к резкой смене погоды. Подробно об этом рассказали врачи-терапевты Людмила Лапа и Надежда Чернышова.

Россиянам дали совет для защиты от ОРВИ
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

При перемене погоды в первую очередь реагирует сосудистая система, из-за чего у человека появляются головные боли и утомляемость. Также обостряются хронические недуги. При изменении температуры велик риск заболеть гриппом и ОРВИ, рассказали врач в беседе с RT.

Чернышова предупредила, что слишком теплая одежда грозит перегревом и повышенном потоотделением, а затем последующим переохлаждением. Человек должен иметь возможность менять слои одежды, например, снять куртку и остаться в рубашке. Врачи рекомендовали как можно больше времени проводить на свежем воздухе, поддерживать физическую активность и проветривать помещение.

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