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51 минуту назад

Стало известно мнение россиян о новом штамме COVID-19 «кракен»

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Нового штамма COVID-19 «кракен» россияне боятся меньше, чем предыдущих разновидностей омикрона. Об этом стало известно в ходе социологического опроса, проведенного порталом Superjob.ru. В исследовании приняло участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Стало известно мнение россиян о новом штамме COVID-19 «кракен»
Фото: мослентамослента

«Двое из трех россиян не боятся нового штамма коронавируса, нескольких носителей которого уже зафиксировали в России», — говорится в результатах опроса. По мнению респондентов, каждый последующий штамм инфекции COVID-19 является более заразным, но менее летальным.

В страхе перед новым штаммом признались десять процентов опрошенных. Тех, кто боится нового подвида инфекции, больше среди россиян старше 45 лет — 12 процентов. Также опасения заразиться «кракеном» испытывают те, кто привился от COVID-19 более шести месяцев назад, — 13 процентов, среди россиян, вакцинированных от COVID-19 менее полугода назад, таких 9 процентов. Только 8 процентов выступающих против прививок россиян выразили беспокойство по поводу распространения нового штамма вируса.

Ранее заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал о степени заразности «кракена» и назвал его основные симптомы.

Общество,Камиль Хафизов,Роспотребнадзор,
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