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34 минуты назад

Стало известно, почему отменили трансляцию финала «Ледникового периода» на Первом канале

Слово и Делоиещё 1

Представитель Первого канала объяснил, почему финальныйвыпуск шоу «Ледниковый период» не появится в эфире.

Стало известно, почему отменили трансляцию финала «Ледникового периода»
Фото: слово и делослово и дело

Премьера финального эпизода ледового проекта должна быласостояться 14 января. Руководители Первого канала отменили трансляцию шоу, которая должна была начаться в 18:20.

Представитель федерального канала сообщил, почему программу внезапно убрали из эфира.

«Финал Ледникового периода сняли с эфира из-за смерти Инны Чуриковой», — прокомментировал он ситуацию в разговоре с «Чемпионатом».

Представитель Первого канала отметил, что на данный моментнеизвестно, когда покажут финальный выпуск. Лидерами промежуточной таблицы стали Оксана Домнина и Марат Башаров. На втором месте расположилась пара ЕлизаветыАрзамасовой и Никиты Кацалапова.

Завершают тройку Евгения Медведева с партнером Федором Федотовым.

Напомним, актриса Инна Чурикова умерла 14 января вмосковской больнице. О ее смерти сообщил директор «Ленкома» Марк Варшавер.

Недавно стало известно, что похороны артистки пройдут на Новодевичьем кладбище 17 января.

Общество,Федор Федотов,Никита Кацалапов,Оксана Домнина,Евгений Медведев,Марат Башаров,Инна Чурикова,Первый канал,
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