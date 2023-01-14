Стали известны дата и место прощания с Инной Чуриковой

«Это горе, что ушла из жизни великая русская актриса, народная артистка СССР, кавалер полный „За заслуги перед Отечеством“. Это я называю не потому, что так важно, а потому что такая актриса имела все звания и высокие государственные звания, которые есть, потому что она на самом деле этого стоила. Она большая актриса», — сказал Варшавер.