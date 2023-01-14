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1 час назад

Стали известны дата и место прощания с Инной Чуриковой

Ирина Лебедева

Директор «Ленкома» Марк Варшавер сообщил, что прощание с российской актрисой театра и кино Инной Чуриковой пройдет в ее родном театре. Траурная церемония состоится 17 января.

Стали известны дата и место прощания с Инной Чуриковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чурикова умерла 14 января на 80-м году жизни.

Варшавер вспомнил, как зрители звонили и специально спрашивали, когда на сцене будет Инна Михайловна. Поэтому величайшая актриса должна уйти со сцены Ленкома. Это принципиально важно, - пишет 5 Канал.

«Это горе, что ушла из жизни великая русская актриса, народная артистка СССР, кавалер полный „За заслуги перед Отечеством“. Это я называю не потому, что так важно, а потому что такая актриса имела все звания и высокие государственные звания, которые есть, потому что она на самом деле этого стоила. Она большая актриса», — сказал Варшавер.

Руководство обратилось с просьбой к властям выделить место для великой актрисы на Новодевичьем кладбище.

«Что касается похорон, то театр обращается с просьбой, чтобы это было, конечно, Новодевичье кладбище, так как это, действительно, была великая актриса», - сказал руководитель театра.

Но, по данным «Российской газеты», Инну Михайловну похоронят на Троекуровском кладбище столицы.

Чурикова создала множество запоминающихся образов в отечественном кинематографе.

Общество,Шоу-бизнес,Инна Чурикова,
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